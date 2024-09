Les iPhone 16 et 16 Pro sont les premiers smartphones d’Apple à avoir du Wi-Fi 7. Cette nouvelle norme propose des débits plus rapides, notamment par rapport aux iPhone 15 Pro qui supportent le Wi-Fi 6E. Mais dans les faits, ce n’est pas très glorieux.

Les Numériques a fait un test du Wi-Fi 7 avec les iPhone 16 et 16 Pro. Le premier test a permis d’atteindre 1,6 Gb/s dans le meilleur des cas et le second a pu monter à 1,7 Gb/s. C’est déjà très bien, au point que ce soit plus que suffisant pour la majorité des utilisateurs. Mais le même débit a pu être atteindre avec l’iPhone 15 Pro Max. Or, Les Numériques a pu obtenir des débits 2,4 fois plus rapides avec d’autres appareils Wi-Fi 7 par rapport au Wi-Fi 6E. Quel est donc le problème avec les iPhone ?

Le problème vient en partie du fait qu’Apple a limité les performances du Wi-Fi 7 sur les iPhone 16 en ne permettant pas aux appareils de profiter de la largeur de canal de 320 MHz, qui est conforme au Wi-Fi 7. Au lieu de cela, les iPhone 16 voient leur canal plafonné à 160 MHz, ce qui réduit de 50% les performances Wi-Fi potentielles des nouveaux smartphones haut de gamme.

La valeur du canal de 160 MHz est visible sur l’outil de diagnostic de l’iPhone. Apple propose également une page dédiée sur son site.

Pour le dire autrement, les iPhone 16 ont bel et bien du Wi-Fi 7, mais il n’est pas pleinement exploité, ce qui explique les débits qui ne sont pas exceptionnels par rapport à ce que l’on retrouve sur les iPhone 15 Pro et leur Wi-Fi 6E.

Il n’est pas précisé pour le moment si la limitation concerne uniquement l’Europe ou si c’est une réalité un peu partout dans le monde.