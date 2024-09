Ça enchaine chez Apple avec les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max qui supportent le Wi-Fi 7 (802.11be). L’année dernière, les iPhone 15 Pro avaient ajouté la prise en charge du Wi-Fi 6E, qui n’aura donc pas duré bien longtemps sur les smartphones d’Apple.

Les rumeurs avaient indiqué que les iPhone 16 Pro et Pro Max supporteraient le Wi-Fi 7. Mais il se trouve que cela concerne en réalité toute la gamme, dont les iPhone 16 et 16 Plus.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max supportent le Wi-Fi 6. Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont passés au Wi-Fi 6E. Et cette année, c’est donc le Wi-Fi 7 pour les différents iPhone 16. Les appareils supportant le Wi-Fi 7 peuvent envoyer et recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui se traduit par des débits plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Grâce à des technologies telles que le 4K QAM, le Wi-Fi 7 doit offrir des vitesses de transfert de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E.

Peu d’appareils sont compatibles avec le Wi-Fi 7 à ce jour. On peut citer la Freebox Ultra de Free pour ce qui est d’une box pour le grand public. Mais l’idée est surtout d’être prêt pour l’avenir. Les nouveaux iPhone sont d’ores et déjà compatibles.