L‘iPhone 16 Pro est le nouveau porte-étendard de la gamme iPhone, et comme annoncé par les nombreuses fuites, les deux modèles de la gamme embarquent des écrans plus grands que leurs prédécesseurs, soit un écran de 6,3 pouces pour le 16 Pro « standard » et 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max. C’est 0,2 pouce de plus que les modèles précédents, et mine de rien le Pro Max se rapproche des dimensions d’une mini-tablette (7 à 8 pouces). Le design ne change pas mais les deux modèles ont une coque en titane de grade 5 (encore plus solide et résistant aux rayures en somme). Quatre coloris sont proposés, le titane noir, le titane blanc, le titane naturel et le titane sable.

Le processeur A18 Pro de ces nouveaux modèles (gravé en 3 nm) dispose d’un NPU (pardon, Neural Engine dans la langue d’Apple…) à 16 coeurs, de quoi assurer des fonctions Apple Intelligence 15% plus rapides. On note aussi un gain de 17% pour la bande passante mémoire par rapport à l’A17 Pro, sans oublier un cache plus important. Quant au CPU, le gain est en vitesse de calcul est de 20% par rapport au A17 Pro qui équipe les iPhone 15 Pro (et pour 20% de consommation énergétique en moins). Pour faire face à toute cette puissance contenu dans un espace aussi restreint, Apple affirme avoir amélioré l’efficacité thermique de ses nouveaux champions. On apprend aussi que l’affichage en ray tracing (lancer de rayons) est 2 fois plus rapide que sous l’A17 Pro. Autre amélioration, les transferts en USB 3 sont plus rapides.

TOUS les capteurs de l’iPhone 16 Pro/Pro Max sont des nouveaux capteurs, et cette fois, Apple n’opère plus de distinction entre les modèles Pro et Pro Max. Le bloc photo comprend le capteur photo principal Fusion à 48 mégapixels, un capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels et un Téléobjectif x5 de 12 mégapixels + système tétrapisme sur l’iPhone 16 Pro. Du tétraprisme pour tous donc et pas seulement pour le modèle Max, ENFIN. Pour les spécifications plus détaillées de ces caoteurs, il suffit de se référer aux captures d’écran ci-dessous :

Les iPhone 16 Pro disposent du nouveau bouton latéral pour les photos/vidéos.De nouveaux styles photographiques au rendu très « pro » sont disponibles pour toujours plus de personnalisation au niveau des photos. Le style peut être changé après avoir pris la photo. On se rapproche de fonctions de réétalonage couleur ultra simplifiées et surtout extrêmement simples d’accès. Les iPhone 16 Pro proposent aussi le mode cinématique au ralenti et il est possible de changer la vitesse (nombre de frames/seconde) après avoir tourné la vidéo. Il est aussi possible de filmer en 4K à 120 images par seconde, en Dolby Vision, en Log et ProRes.

L’audio n’est pas oublié. Il est ainsi possible de capturer du son en audio spatial tandis que les 4 micro intégrés amélioreront grandement l’enregistrement sonore. La fonction de mixage audio permet de sélectionner et d’isoler les sources sonores lors de l’enregistrement, comme si l’on disposait d’un mini studio de mixage intégré à l’iPhone (et là encore accessible très simplement au niveau de l’interface). Les fonctions vidéo/audio avancées de l’iPhone 16 Pro ont même été utilisées pour le tournage du dernier clip de The Weeknd !

L’application Dictaphone va s’améliorer cette année. Il sera ainsi possible de superposer un fichier audio (comme une guitare) sur la voix que vous êtes en train d’enregistrer. L’écosystème Magsafe évolue et de nouvelles coques sont disponibles pour s’adapter au nouveau bouton latéral, ainsi qu’un nouveau chargeur MagSafe permettant une charge plus rapide. L’iPhone 16 Pro sera disponible avec 128 Go par défaut et l’iPhone 16 Pro Max avec 256 Go. Les tarifs démarrent à partir de 999 dollars pour l’iPhone 16 Pro et à partir de 1099 dollars pour l’iPhone 16 Pro Max. Les précommandes démarrent le 13 septembre pour une livraison le 20 septembre.