Nous savons déjà que les iPhone 16 Pro et Pro Max auront des écrans plus grands (respectivement 6,3 et 6,9 pouces), mais ce ne sera pas la seule nouveauté. En effet, les bordures vont également être plus fines.

Bloomberg rapporte :

Les iPhone 16 Pro et Pro Max, quant à eux, conserveront le design de la gamme iPhone 15 Pro, à l’exception d’un changement notable : les écrans. La taille de l’écran passe de 6,1 à 6,3 pouces pour le plus petit modèle et de 6,7 à 6,9 pouces pour la version Max. Bien que ces changements représentent une augmentation de moins de 5% sur les deux modèles, ils s’accompagnent d’une réduction d’environ un tiers des bordures de l’écran. L’aspect général devrait donc être plus élégant.

Apple utilisera une nouvelle technologie qui a pour nom Border Reduction Structure (BRS) et qui réduit les bordures des iPhone 16 Pro. Cette technologie consiste à plier vers le bas une partie du câblage et des circuits situés près du bord de l’écran. Il s’agit d’un système entièrement nouveau pour Apple, qui aurait posé quelques problèmes de fabrication au cours de la phase de production.

L’iPhone 16 Pro devrait garder son épaisseur de 8,25 mm par rapport à l’iPhone 15 Pro. Par contre, la hauteur passerait de 146,6 mm à 149,6 mm, la largeur de 70,60 mm à 71,45 mm et le poids de 187 grammes à 194 grammes.

Pour l’iPhone 16 Pro Max, l’épaisseur resterait là encore identique. Mais la hauteur passerait de 159,9 mm à 163 mm, la largeur de 76,70 mm à 77,58 mm et le poids de 221 grammes à 225 grammes.

Apple annoncera ses iPhone 16 lors d’une keynote le 9 septembre.