Les iPhone 16 Pro et Pro Max auront le droit à des bordures plus fines autour de l’écran, mais quelle sera la taille ? Une nouvelle information venant du leaker Instant Digital dévoile les dimensions.

Les bordures autour de l’écran de l’iPhone 16 Pro feront 1,2 mm et celles de l’iPhone 16 Pro Max seront encore plus fines avec 1,15 mm. En comparaison, celles pour l’iPhone 14 Pro sont de 2,15 mm et celles pour l’iPhone 15 Pro sont de 1,71 mm. Il s’agirait, visiblement, des bordures les plus fines sur un smartphone.

En avril, une fuite venant de Corée du Sud indiquait qu’Apple va utiliser la technologie Border Reduction Structure (BRS). Elle offre une disposition plus compacte et plus efficace des circuits sous-jacents de l’écran, ce qui permet d’obtenir des bordures plus minces sans compromettre les performances de l’écran ou le design général de l’appareil. Cela nécessite des techniques de fabrication précises et avancées, compte tenu de la complexité d’un placement plus serré des circuits et de la nécessité de plier certains câbles vers le bas sous le cadre.

A priori, les bordures plus fines autour de l’écran concerneront uniquement les iPhone 16 Pro et Pro Max. Les iPhone 16 et 16 Plus n’y auraient pas le droit.

Les modèles Pro sont annoncés pour passer sur des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces pour la génération actuelle. Pour leur part, les modèles non-Pro resteraient avec 6,1 et 6,7 pouces.