Un média coréen rapporte qu’Apple aurait l’intention d’améliorer la taille de l’écran de la série iPhone 16 en utilisant une technologie innovante de cadre ultra-fin appelée Border Reduction Structure (BRS). Cette technologie permet de réduire le cadre inférieur en enroulant le câblage interne en cuivre. Apple prévoit d’adopter cette fonctionnalité pour les quatre modèles d’iPhone 16 dont la sortie est prévue au second semestre 2023.

Dans le passé, Apple avait tenté d’appliquer une technologie similaire, sans succès en raison de problèmes de surchauffe. Les progrès récents dans la technologie de dissipation thermique ont cependant incité Apple à revoir le BRS. L’an dernier, Apple a pu réduire les cadres des modèles d’iPhone 15 Pro grâce au surmoulage à faible pression d’injection (LIPO), réduisant ainsi la bordure de l’écran à 1,5 mm.

Pour rappel, les iPhone 16 Pro devraient disposer d’écrans plus grands que leurs prédécesseurs : l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seraient dotés d’écrans d’environ 6,3 pouces et 6,9 pouces. Ce changement de taille se traduira forcément par un espace interne supplémentaire pour les composants, ce qui pourrait profiter à des batteries de plus grande capacité. En revanche, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus standard ne devraient pas changer de taille. Les rumeurs indiquent toutefois que l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Plus (en 2025) adopteront de plus grandes tailles d’écran.