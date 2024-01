Nos confrères du site MacRumors affirment avoir disposé des premiers prototypes avancés des futurs iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, et forts de cet avantage, on pu réaliser des rendus 3D de cette gamme. On distingue donc l’iPhone 16 Pro de 6,3 pouces (6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro) ainsi que l’iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces (6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max). En terme de design, c’est peu dire que rien ne change, ou si peu, le bloc photo étant peut-être un peu plus épais que celui des iPhone 15 Pro (sans doute à cause du capteur périscopique tétraprisme permettant de faire des zoom optiques jusque’à 5x), et c’est bien tout. Le form factor est strictement identiques aux modèles actuels, et le Titane est de nouveau de la partie. MacRumors croit savoir qu’un nouveau coloris de coque sera disponible, mais sans pouvoir préciser la nouvelle couleur disponible.

Tout cela semble bel et bien aller dans le sens d’une version assez itérative de la gamme, mais il ne faut pas oublier que le gros chantier d’Apple se porte essentiellement sur iOS 18 cette année, et sur l’intégration de fonctions d’IA avancées dans le système d’exploitation des iPhone.