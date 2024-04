Apple ferait le nécessaire pour réduire les bordures autour de l’écran des iPhone 16, du moins pour certains modèles, selon les informations de The Elec. Ce serait possible grâce à la technologie Border Reduction Structure (BRS). Cela rejoint une autre information publiée le mois dernier.

La technologie BRS permet une disposition plus compacte et plus efficace des circuits sous-jacents de l’écran, ce qui permet d’obtenir des bordures plus minces sans compromettre les performances de l’écran ou le design général de l’appareil. Cela nécessite des techniques de fabrication précises et avancées, compte tenu de la complexité d’un placement plus serré des circuits et de la nécessité de plier certains câbles vers le bas sous le cadre.

Les circuits intégrés de commande d’affichage (DDI), les composants au centre de ce défi de fabrication, contrôlent l’activation et l’éclairage des pixels sur l’écran OLED. Pour répondre aux exigences d’Apple, LG Display diversifie sa chaîne d’approvisionnement en DDI, en faisant appel à Novatech, société taiwanaise, en plus de son fournisseur actuel, LX Semicon. Cette démarche vise à améliorer le contrôle de la qualité tout en réduisant les coûts.

Reste à savoir quels seront les iPhone 16 qui auront le droit aux bordures plus fines autour de l’écran. Il n’est pas impossible que ce soit réservé aux iPhone 16 Pro et Pro Max, et non aux iPhone 16 et 16 Plus. Les modèles Pro sont annoncés pour passer sur des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces pour la génération actuelle. Pour leur part, les modèles non-Pro resteraient avec 6,1 et 6,7 pouces.