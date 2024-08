Apple vient d’envoyer les cartons d’invitation pour sa keynote du 9 septembre 2024 à 19 heures (heure française). Ce sera l’occasion de découvrir les iPhone 16.

Keynote Apple officialisée pour le 9 septembre avec les iPhone 16

Les rumeurs avaient jusqu’à présent annoncé que la date serait le 10 septembre. Mais Apple choisit finalement d’organiser sa conférence le 9 septembre.

Le slogan de l’invitation pour la keynote des iPhone 16 est « It’s Glowtime », en référence à la phrase « It’s Showtime ». On peut voir le logo d’Apple avec différents coloris. Les invitations sont généralement l’occasion d’avoir un indice sur au moins un produit qui sera annoncé.

Apple fait savoir que sa keynote du 9 septembre pour les nouveaux iPhone aura lieu au Steve Jobs Theater à l’Apple Park. Le rendez-vous est donc donné à 19 heures (heure française). Il sera possible de regarder la conférence sur le site d’Apple et sur YouTube, tout comme sur l’application Apple TV. Il sera également possible d’avoir le direct avec nous sur iPhoneAddict ou sur notre application iAddict pour iPhone et iPad.

Outre les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, Apple présentera les AirPods 4 et l’Apple Watch Series 10. Il est possible que l’Apple Watch Ultra 3 soit également au rendez-vous. De plus, Apple dévoilera la date de sortie pour la version finale d’iOS 18, d’iPadOS 18, de macOS Sequoia, de watchOS 11, de tvOS 18 et de visionOS 2.