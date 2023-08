La keynote de présentation de l’iPhone 15 attendue pour le 12 septembre sera proposée par Apple sous forme de vidéo pré-enregistrée, à l’instar de ce qui avait eu lieu l’année dernière pour l’iPhone 14, annonce Mark Gurman de Bloomberg.

Apple avait au départ adopté ce format de keynotes pré-enregistrées au moment du Covid-19, où les rassemblements étaient compliqués pour des raisons sanitaires. Les mesures en lien avec le Covid-19 n’étant plus d’actualité, certains avaient espéré un retour à la normale pour les conférences d’Apple, à savoir des rendez-vous où Tim Cook et les autres dirigeants font la présentation en direct devant les journalistes et autres invités. Mais ce ne sera visiblement pas le cas cette fois-ci.

La keynote de l’iPhone 15 aura donc la même disposition que l’année dernière : keynote pré-enregistrée disponible sur Internet et diffusée dans le même temps à l’Apple Park où il y aura des journalistes et d’autres invités. Ils regarderont un écran géant et ce sera la même keynote que nous pourrons regarder de notre côté. Ils pourront ensuite tester les produits annoncés lors de la conférence.

Cette fois-ci, Apple annoncera les quatre variantes de l’iPhone 15 (standard, Plus, Pro et Pro Max), ainsi que l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Il faut également s’attendre à la date de sortie pour la version finale d’iOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17.