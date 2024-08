La date avait déjà été évoquée et elle se confirme un peu plus aujourd’hui. Bloomberg rapporte qu’Apple annoncera ses iPhone 16 lors d’une keynote le 10 septembre. Il y aura également les AirPods 4 et les nouvelles Apple Watch.

Si l’on se base sur les habitudes d’Apple, la keynote d’Apple du 10 septembre sera l’occasion d’avoir l’annonce des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, ainsi que les AirPods 4, l’Apple Watch Series 10 et (peut-être) l’Apple Watch Ultra 3. Les précommandes devraient logiquement ouvrir le 13 septembre, avec la commercialisation une semaine plus tard, à savoir le 20 septembre.

La keynote sera aussi l’occasion d’avoir la date de sortie pour iOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. Là encore, si l’on se base sur les habitudes d’Apple, la sortie devrait se faire le 18 septembre.

En toute logique, Apple devrait envoyer les cartons d’invitation aux médias dans quelques jours. Ce sera l’occasion de découvrir l’image utilisée, ainsi que le logo. Il s’agit généralement d’un indice pour les annonces qui vont avoir lieu.

Il y a aussi le cas des premiers Mac avec les puces M4. Apple ne les annoncera pas à la keynote du 10 septembre. Mais leur présentation ne devrait pas tarder pour autant. En effet, une annonce devrait avoir lieu en octobre.

Les premiers modèles seront les iMac, MacBook Pro et Mac mini. Le Mac mini est le modèle qui va réellement changer, au point d’avoir un nouveau design, en plus de gagner en puissance. Les autres seront seulement plus puissants.