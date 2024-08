Une date circule de plus en plus concernant la présentation des iPhone 16 : le 10 septembre 2024. Ce serait assez raccord avec ce qui s’est passé les années précédentes.

L’année dernière, Apple a organisé une keynote le 12 septembre pour la présentation des iPhone 15. Cette année, Apple donnerait rendez-vous le 10 septembre. Mark Gurman de Bloomberg évoque cette date, tout comme le leaker Majin Bu.

Ce dernier va même plus loin en partageant ce qui devrait se rapprocher de l’invitation officielle. Celle-ci sera prochainement partagée par Apple avec les médias afin de les convier à son rendez-vous pour annoncer les téléphones et proposer une prise en main.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024