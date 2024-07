Apple a informé ses fournisseurs que l’objectif est de vendre 90 millions d’iPhone 16 en 2024, selon Bloomberg. Cela représenterait une hausse d’environ 10% par rapport aux iPhone 15 en 2023, qui ont connu 81 millions de ventes.

Apple pense que les ventes d’iPhone 16 vont augmenter grâce aux fonctionnalités d’intelligence artificielle qui seront disponibles avec iOS 18. Ce sera possible avec Apple Intelligence. Il se trouve que l’IA générative nécessitera au minimum l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max. Autant dire que beaucoup de personnes ne vont pas en profiter. Une solution sera donc de migrer sur un iPhone 16.

Un cas différent entre la Chine et l’Europe

Les objectifs suggèrent qu’Apple prévoit une année 2024 plus forte, même si la société est en concurrence avec d’autres smartphones améliorés par l’IA de rivaux tels que Samsung et Xiaomi. Mais Apple est également confronté à une comparaison plus facile : le groupe a connu un second semestre 2023 difficile — en particulier en Chine, où le Mate 60 Pro de Huawei a conquis les utilisateurs chinois. Pour leur part, les analystes américains s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de l’iPhone diminue au cours du second semestre de 2024.

L’iPhone a également connu un démarrage lent en 2024 en Chine, selon les données du gouvernement et les études indépendantes de sociétés de suivi du marché comme Counterpoint Research. Mais la demande pour les iPhone a commencé à rebondir fortement depuis avril, en partie à cause d’une vague de remises, en particulier à l’approche de l’important « 618 » ou de l’événement commercial national du 18 juin.

On ne sait pas encore comment Apple Intelligence fonctionnera en Chine car Apple n’a pas encore conclu d’accord avec une entreprise chinoise spécialisée dans l’IA. ChatGPT d’OpenAI, qui sera disponible dans les autres pays avec Apple Intelligence, n’est pas en mesure de fonctionner en Chine.

Il est bon de rappeler qu’Apple Intelligence sera uniquement disponible en anglais américain au lancement. Qui plus est, l’IA ne sera pas disponible dans les pays de l’Union européenne au lancement. Cela pourrait donc avoir un impact négatif sur les ventes d’iPhone 16 dans la région.