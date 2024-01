2024 ne sera, visiblement, pas une bonne année pour Apple au niveau des ventes d’iPhone, à tel point qu’il y aura une baisse si l’on en croit les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo explique qu’Apple a revu à la baisse ses expéditions d’iPhone en 2024 en ce qui concerne les composants semi-conducteurs clés, pour les ramener à environ 200 millions d’exemplaires (en baisse de 15% par rapport à l’année précédente). Apple pourrait connaître la baisse la plus importante parmi les grandes marques mondiales de smartphones en 2024, selon l’analyste.

Dans le détail, Kuo dit que les iPhone 15 et iPhone 16 vont respectivement enregistrer des baisses de 10% et 15% lors du premier semestre de 2024 et lors du second semestre de 2024. C’est en comparaison avec les iPhone 14 au premier semestre de 2023 dans le cas des iPhone 15 et avec les iPhone 15 au second semestre de 2023 dans le cas des iPhone 16.

Kuo ajoute :

L’iPhone est confronté à des défis structurels qui entraîneront une baisse significative des livraisons en 2024, notamment l’émergence d’un nouveau paradigme dans la conception des téléphones mobiles haut de gamme et le déclin continu des livraisons sur le marché chinois. Le nouveau paradigme de conception des téléphones mobiles haut de gamme comprend l’IA (IA générative) et les téléphones pliables. La principale raison du déclin du marché chinois est le retour de Huawei et la préférence croissante des utilisateurs haut de gamme pour les téléphones pliables comme premier choix de remplacement de téléphone.

Il y a aussi le fait que les iPhone 16 ne devraient pas proposer de changements significatifs, à part le nouveau bouton Capture selon Kuo. Cela ne va donc pas aider au niveau des ventes.