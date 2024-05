Des mois de janvier et février catastrophiques (-37%) auront coûté cher à Apple sur le marché chinois du smartphone. Au pire (selon Canalys), l’iPhone aurait reculé à la 5ème place du classement des fabricants sur le Q1. Mais le vent serait déjà en train de tourner en faveur de la pomme. L’Académie chinoise de l’information et des communications (CAICT), soit La principale société d’études de marché chinoise, indique dans son dernier rapport que les ventes des modèles de marques étrangères en Chine (qui sont presqu’exclusivement des iPhone) ont progressé de 52% sur le mois d’avril, les livraisons passant de 2,3 millions d’unités écoulées à 3,5 millions !

Il faut dire qu’Apple aura multiplié les offres promotionnelles par le biais de ses distributeurs locaux, un effort tarifaire quasi spécifique au marché chinois et qui prouve l’importance qu’Apple accorde à cette région du monde. Les chiffres aussi permettent d’expliquer cette politique commerciale agressive : la Chine représente aujourd’hui entre 17 et 20 % des ventes d’iPhone d’Apple chaque trimestre, un pourcentage énorme et qui pousse sans doute Apple à ne pas tergiverser lorsqu’il s’agit de réduire le prix sur l’étiquette. Reste à voir si les concurrents auront été aussi persuasifs sur le mois d’avril. Dans le cas contraire, la firme de Cupertino pourrait bien se replacer sur le podium des plus gros fabricants.