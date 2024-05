Nous y voilà. Une fois encore, Counterpoint et Canalys n’auront pas réussi à s’entendre sur les ventes d’un appareil Apple (pourvu qu’IDC ne s’en mêle pas…). Canalys se montre beaucoup plus sévère que Counterpoint puisque le cabinet d’analyse estime qu’Apple a reculé à la 5ème place du marché chinois durant le Q1 (-25% et 10 millions d’unités écoulées). Dans le même temps, Huawei a atteint le sommet avec une augmentation de 70 % de ses expéditions par rapport à l’année précédente, soit 11,7 millions de smartphones pour 17 % de Pdm. Le marché chinois dans son ensemble a rebondi après deux ans, atteignant 67,7 millions d’unités au premier trimestre 2024. OPPO, Honor et vivo se classent tous devant Apple, mais d’un cheveux puisque les 4 fabricants derrière Huawei se tiennent à 15% de parts de marché.

Huawei prendrait la tête du marché des smartphones en Chine

Toby Zhu, analyste principal chez Canalys, a noté que bien que la croissance du marché chinois soit en retard par rapport au reste du monde (+11 % au plan mondial), Huawei a rapidement regagné sa part de marché. Le lancement récent de la série Pura 70 doté d’un objectif de caméra particulièrement innovant, a été couronné de succès. La stratégie de Huawei pour 2024 se concentre sur l’amélioration des capacités d’IA dans les appareils intelligents. Amber Liu, responsable de la recherche chez Canalys, prévoit toutefois une reprise modeste du marché global en 2024 (+ 1 %). A noter que Canalys prévoit une explosion des ventes de smartphones dotés de capacités d’IA en Chine (12% des mobiles vendus en 2024), supérieure même en proportion aux ventes de ces mêmes types dans le monde (9% des ventes globales de mobiles).

Pour rappel, Counterpoint a placé Huawei à la troisième place du marché chinoise pour ce même premier trimestre 2024, et Apple en troisième position. Le faible pourcentage de différence chez les deux firmes d’analyse des marchés laisse entendre que les 5 premiers fabricants sont sans doute très proches les uns des autres.