Si l’on en croit les dernierschiffres de Counterpoint, au deuxième trimestre 2025, Huawei a retrouvé la première place du marché chinois des smartphones pour la première fois depuis plus de quatre ans, et représente désormais 18,1 % de parts de marché avec 12,5 millions d’appareils expédiés. Cette performance intervient dans un contexte de recul global de 4 % des ventes dans le pays, soulignant au passage l’efficacité de la stratégie actuelle de Huawei axée sur des modèles premium comme la série Pura 80 et Mate 70, ainsi que sur une meilleure maîtrisede la chaîne logistique, sans oublier l’attractivité de l’écosystème autour d’HarmonyOS.

Derrière Huawei (18,1% de Pdm), Vivo glisse à la deuxième place avec 18 % de pdm (et chute de 7,8 % dans les ventes). Oppo occupe la troisième position (16,2 %) et Xiaomi la quatrième (15,7 %) avec une hausse de ses livraisons de 4%. Apple reste en en cinquième position avec 9,6 millions d’iPhone livrés (-1,3 %), ce qui lui confère 14,4 % de Pdm, malgré des efforts de réduction de prix soutenus par des subventions publiques et d’excellentes ventes lors des journées de promotion du festival 618. On note qu’Apple perd du terrain sur Xiaomi : l’écart n’était que de 0,5 points de pourcentage sur le Q2 2024, il est désormais de 1,3 point d’écart.