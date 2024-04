Les sociétés d’analyse des marchés ne sont pas d’accord entre elles concernant la Chine. Une seule constante néanmoins : les ventes d’iPhone y sont en forte baisse. Après Counterpoint et IDC, c’est donc au tour de Canalys d’y aller de sa petite projection, et là encore, les différences sont assez marquées avec les chiffres déjà publiés. Canalys estime en effet que ce n’est pas Honor mais bien Huawei qui est repassé en tête du marché chinois, avec une part de marché de 17%. Le fabricant était à 7% de Pdm il y a 3 ans à peine ! Apple n’était pas beaucoup mieux en 2021 (11% de Pdm), mais était parvenu à dominer le marché chinois lors du Q4 2023. La dégringolade est particulièrement visible sur le Q1 puisque le californien passe de presque 25% à 15% de Pdm sur le Q1 (-24%) et se retrouve en 5ème place sur le marché chinois, juste devant Xiaomi.

On notera qu’aucune des sociétés d’analyse des marchés n’est d’accord sur le leader du marché chinois. Counterpoint place Vivo en tête avec une part de 17,4% (devant Honor, 16,1%) et juge qu’Apple tient bon à la troisième place malgré une baisse des ventes d’iPhone de 19%, devant les 15,5% de Pdm de Huawei. IDC tient encore un autre son de cloche et place Honor en pôle position, suivi de Huawei, Apple se contentant de la 4ème place.