Rien ne va plus pour l’iPhone en Chine depuis le début de cette année 2024. En effet, si l’on en croit les chiffres de Counterpoint, les ventes d’iPhone ont dégringolé de 24% sur les 6 premières semaines de l’année, soit la pire baisse ce trimestre après Oppo (-29%). Cette chute brutale fait passer Apple de la première place du marché chinois (par rapport au Q1 2023) à la troisième place (16% de Pdm), à égalité de parts de marché avec Honor, et surtout derrière Vivo (18% de Pdm) et… Huawei (17%) ! L’ex-géant du mobile revient très fort sur son marché local grâce à une croissance explosive de ses ventes de 64% sur un an. On notera d’ailleurs que Huawei et Honor sont les deux seuls fabricants chinois dont les ventes ont progressé sur les 6 premières semaines de l’année.

La chute des ventes d’iPhone après un Q4 flamboyant pourrait aussi indiquer qu’Apple a fait le plein d’acheteurs pour l’iPhone 15 Pro, et que désormais il faudra de nouveau faire marcher les promos pour espérer maintenir des niveaux de ventes élevés. Le ralentissement de l’économie chinoise et plus spéfifiquement du marché mobile (-7% depuis le début de l’année) signifie peut-être aussi que les acheteurs privilégient à nouveau les prix compétitifs plutôt que les fonctionnalités ou les specs, ce qui ne ferait évidemment pas les affaires d’Apple…