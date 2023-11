Counterpoint n’a pas encore publié les pourcentages, mais tout indique que la situation de l’iPhone ne s’améliore vraiment pas en Chine, et que l’une des raisons principales de ce désamour est la « remontada » spectaculaire de Huawei ! « Huawei s’est clairement démarqué en octobre avec un retour en force grâce à ses appareils de la série Mate 60. La croissance a été fulgurante avec son nouveau marketing de lancement et une forte couverture médiatique autour de son chipset « Made in China » », note ainsi l’analyste Archie Zhang. « La demande continue d’être élevée, à deux chiffres, et nous constatons également un effet de halo, les autres modèles du fournisseur fonctionnant bien. »

Huawei va t-il passer devant Apple sur le Q4 2023 (en Chine) ? Ce n’est pas impossible…

En pourcentages, cela signifie que les ventes de smartphones Huawei ont augmenté de 83 % sur le mois d’octobre tandis les ventes d’iPhone progressaient d’à peine 11 %, un score médiocre en période « post lancement » d’une nouvelle gamme d’iPhone. En revanche, les ventes d’iPhone 15 Pro Max se portent toujours aussi bien, au point que des ruptures de stocks sont constatées sur certains coloris pour ce modèle.