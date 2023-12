Huawei fait un comme back fracassant en Chine, aussi bien sur le marché du smartphone que sur celui de la tablette. Et les données brutes le prouvent : sur le troisième trimestre 2023, le fabricant chinois aurait ainsi vu ses ventes de tablettes progresser de 90%, ce qui permet à Huawei de revenir sur les talons d’un Apple en petite forme. Si l’on en croit en effet les chiffres de Canalys, la firme de Cupertino enregistre une baisse des ventes d’iPad de 5%, et voit sa part de marché passer de 38 à 31% sur un an tandis que Huawei bondit de 15 à 24% de Pdm. Pour la, première fois depuis longtemps, la place de leader de l’iPad est menacée en Chine. La progression de Huawei est telle que l’on voit mal comment ce dernier ne pourrait pas reprendre l’a tête du marché chinois d’ici les prochains trimestres.

Huawei n’est pas le seul fabricant à connaitre un regain de forme : Xiaomi voit ses ventes progresser de 71% sur la prévoie de concernée, et passe de 7 à 11% de Pdm. En revanche, Honor et surtout Lenovo font grise mine en 4ème et 5ème position, avec un recul des ventes important (-6% pour Honor, -25% pour Lenovo), et une baisse logique de la Pdm (7% pour Honor, 6% pour Lenovo).