Le marché chinois du mobile est en légère sinistrose et enregistre une baisse des ventes en volume de 3% sur le Q3 2023. Les chiffres de Counterpoint indiquent aussi qu’Apple est l’un des grands perdants actuels, avec une baisse de 10% des ventes d’iPhone. Certes, Oppo (-14%), realme (-23%) ou Vivo (-13%) font pire, mais ce gros coup de mou n’était pas arrivé à l’iPhone depuis plusieurs années en Chine. En revanche, et contrairement à ce qu’indiquaient certains analystes, Apple reste bien devant Xiaomi et surtout Huawei, qui effectue une impressionnante « remontada » sur son marché national. Les ventes de Huawei ont progressé de 37% sur la période, ce qui permet au fabricant chinois de passer de 9,1 à 12,9% de Pdm ! Ce bond énorme ne permet cependant pas à Huawei de dépasser Apple, la firme californienne étant créditée de 14% de Pdm sur le marché chinois.

Il n’en reste pas moins qu’Apple est désormais rattrapé par ses deux poursuivants directs. Xiaomi n’est plus qu’à 0,2 point de Pdm de revenir à hauteur d’Apple et Huawei n’a plus qu’1,3 point à rattraper pour revenir sur la firme pommée. On note aussi que désormais, 5 fabricants se tiennent les uns des autres à 5 points de Pdm maxi, alors qu’ils n’étaient que 3 dans cette configuration lors du Q23 2022. Le grand gagnant est Honor, qui passe de la troisième à la première place (18,3% de Pdm), à la barbe de Vivo et Oppo.