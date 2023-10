Apple commercialise depuis quelques semaines les iPhone 15 et il y a déjà des promotions du côté de la Chine. Cela intervient au moment où des études ont montré que les ventes sur place étaient quelque peu décevantes par rapport aux iPhone 14 il y a un an.

Counterpoint Research a récemment révélé que les ventes d’iPhone 15 en Chine étaient en recul de 4,5% par rapport aux iPhone 14 dans les 17 jours qui ont suivi la commercialisation. Au vu de la situation, des commerçants en ligne chinois ont décidé de baisser les prix des smartphones d’Apple.

JD.com, qui fonctionne comme Amazon, propose par exemple l’iPhone 15 de 512 Go pour 7 498 (967 euros), soit 1 501 yuans (194 euros) de moins que le prix d’origine qui est de 8 999 yuans (1 161 euros). De son côté, Pinduoduo rend disponible l’iPhone 15 Plus de 128 Go à 6 098 yuans (787 euros), au lieu des 6 999 yuans (903 euros) demandés initialement.

Sur Taobao, une plateforme en ligne appartenant à Alibaba, l’iPhone 15 Pro Max avec 512 Go de stockage est en vente pour 10 698 yuans (1 380 euros) au lieu de 11 999 yuans (1 548 euros).

Tim Cook était récemment en visite en Chine. Le patron d’Apple n’avait pas prévenu de sa visite. Il n’a été pas été précisé publiquement si les ventes d’iPhone 15 ont été l’une des raisons de son déplacement. Nous savons seulement qu’il s’est rendu à un tournoi de jeu vidéo, a rencontré le ministre chinois du Commerce et a maintenu son engagement avec la Chine.