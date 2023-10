Le CEO d’Apple Inc., Tim Cook, a fait une apparition inattendue lors d’un tournoi de jeux Tencent à Chengdu(Chine), principalement pour marquer son soutien à l’un des éditeurs les plus puissants de l’App Store. Cook a également remercié et félicité les joueurs participant au tournoi Honor of Kings, un très célèbre jeu compétitif développé par le studio TiMi de Tencent. Le CEO a par la suite rendu visite au magasin Apple Taikoo Li à Chengdu, en profitant pour saluer les clients et le personnel avant de s’exprimer brièvement.

La présence de Cook chez le plus grand éditeur chinois de jeux vidéo (et plus grand éditeur mondial aussi) souligne l’importance de la Chine pour Apple. Le pays représente le plus grand marché international d’Apple et joue un rôle crucial pour la supply chain de ses produits. On note en outre que cette visite intervient au moment même où les États-Unis multiplient les sanctions visant à limiter les ambitions chinoises en matière de semi-conducteurs.

Le parcours de Cook en Chine devrait se poursuivre par des discussions avec des responsables chinois. Le CEO d’Apple en profitera sans doute pour aborder diverses sujets brûlants », et notamment la récente exigence de Pékin qui oblige les développeurs à fournir une preuve de licence pour accéder à l’App Store chinois. L’engagement d’Apple auprès des autorités chinoises souligne la dynamique complexe des affaires en Chine, où l’entreprise doit composer avec les exigences réglementaires et des intérêts commerciaux considérables… et parfois contradictoires avec certains objectifs affichés (respect de la confidentialité des données, protection des développeurs, etc.)