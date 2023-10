Apple propose depuis peu les iPhone 15 à l’achat, mais les ventes sont jugées décevantes par rapport à la génération précédente. En effet, selon l’analyste Jeff Pu, la demande pour les iPhone 14 était plus forte l’année dernière à la même période.

Le modèle le plus populaire est l’iPhone 15 Pro Max, suivi par l’iPhone 15 Pro. Viennent ensuite les iPhone 15 et 15 Plus pour qui la demande est plus faible. C’est similaire à la situation de l’année dernière pour le coup.

Pourquoi l’iPhone 15 est-il moins fort que l’iPhone 14 à base comparable ? C’est essentiellement lié à la concurrence et tout particulièrement Huawei qui a dégainé son Mate 60. Ce smartphone haut de gamme avec un écran de 6,8 pouces, de fines bordures, une batterie de 5 000 mAh et de bons capteurs photo coûte moins cher que l’iPhone 15 Pro sur place (l’équivalent de 200 dollars en moins).

Selon Jeff Pu, la demande pour les derniers smartphones en date de Huawei est bien plus importante que prévu. Cela aide naturellement le constructeur chinois, mais ça embête Apple avec ses iPhone.

Au vu de la situation, Apple espère se rattraper sur les autres marchés. Les ventes d’iPhone aux États-Unis sont annoncées pour être bonnes, ce qui est un bon point pour l’entreprise. Apple cherche par ailleurs à vendre davantage en Europe et Inde, pays où les smartphones premium commencent à attirer de plus en plus de personnes, malgré les prix élevés.