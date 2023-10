On n’est pas dans un « buddy movie », mais ces deux là vont finir par bien se connaitre : pour la seconde fois cette année le CEO d’Apple Tim Cook a rencontré le ministre chinois du Commerce Wang Wentao afin de discuter, entre autres, des relations entre les États-Unis et la Chine ainsi bien sûr que des différents sujets qui concernent Apple. Cook avait déjà rencontré Wentao au mois de mars 2023 en marge du sommet annuel des affaires en Chine.

On se doute que tout ce qui s’est dit durant l’entrevue ne sera pas rendu public, mais un bref communiqué du ministère du Commerce affirme que les deux hommes ont discuté à la fois du développement d’Apple en Chine et des relations entre la Chine et les États-Unis. Wang aurait même déclaré à Cook que la Chine était favorable à l’accueil de sociétés multinationales comme Apple et que les relations entre Apple et la Chine constituait une forme de deal gagnant-gagnant. Il est aussi fort possible que Cook ait glissé le sujet de l’App Store dans la conversation, les développeurs étrangers étant désormais obligés d’obtenir une licence pour publier leurs apps dans l’App Store chinois.