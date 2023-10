La gamme d’iPhone 15/15 Pro connaît un démarrage compliqué en Chine, ainsi que le révèle une étude d’analystes rapportée par Bloomberg. Au cours des 17 premiers jours de disponibilité, les ventes d’iPhone 15 ont ainsi affiché une baisse des ventes par rapport à l’iPhone 14 (sur une période identique l’an dernier), les analystes estimant cette baisse à 4,5 %. En pourcentage c’est faible, mais reporté au marché japonais, cela représente des millions d’iPhone en moins pour Apple.

Ces ventes plus faibles qu’attendues sont attribuées à la diminution persistante de la demande et à la forte concurrence des concurrents nationaux, en particulier de Huawei et de son Mate 60 Pro. Les analystes de Jefferies affirment même que Huawei aurait dépassé Apple au classement des plus gros vendeurs de smartphones en Chine, une tendance qui devrait persister jusqu’en 2024. De nouveau compatible 5G, le nouveau Mate 60 Pro a de solides atouts pour concurrencer son plus farouche rival sur le marché chinois.

En revanche, les mêmes analystes estiment que le coup de mou d’Apple sur le marché chinois serai largement compensé par l’augmentation des ventes d’iPhone aux Etats-Unis. On en saura sans doute un peu plus le 2 novembre prochain, date de publication des résultats d’Apple concernant le quatrième trimestre fiscal.