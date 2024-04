Apple continue à avoir des difficultés avec ses iPhone en Chine. Les ventes dans le pays ont reculé de 19% au premier trimestre de 2024 selon les données du cabinet Counterpoint Research. Rien que sur le mois de février, les ventes avaient enregistré une baisse de 33%.

La part d’Apple sur le plus grand marché mondial des smartphones est tombée à 15,7% au premier trimestre, contre 19,7% un an plus tôt. Elle est ainsi presque à égalité avec Huawei, dont les ventes ont augmenté de 70%.

Dans le détail, Vivo est le premier vendeur de smartphones en Chine avec une part de 17,4%, avec des ventes en recul de 0,4% sur un an. Honor est deuxième avec 16,1%, ses ventes ont enregistré une hausse de 11,5%. Apple est donc troisième avec une part de 15,7% et des ventes en baisse de 19,1%. Huawei est juste derrière avec une part de 15,5% et des ventes en hausse de 69,7%. Oppo le suit avec 15,3% et des ventes en recul de 15,5%. Il y a par la suite Xiaomi avec une part de 14,6% et des ventes en hausse de 8,6%.

« Les ventes d’Apple ont été modérées au cours du trimestre, le retour de Huawei ayant eu un impact direct sur Apple dans le segment haut de gamme. En outre, la demande de remplacement pour Apple a été légèrement plus faible que les années précédentes », indique Counterpoint Research.

Il a déjà été dit que les Chinois aimaient bien les smartphones avec de l’intelligence artificielle. Apple va justement proposer de l’IA avec iOS 18. Reste à voir si cet ajout et les iPhone 16 vont aider à relancer les ventes sur place.