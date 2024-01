Ce n’est pas tous les jours qu’Apple fait des promotions sur ses iPhone, c’est même assez rare. Mais une baisse de prix va être proposée en Chine, un pays où les ventes des smartphones d’Apple ont été en recul.

Baisse de prix pour les iPhone en Chine

La promotion sur les iPhone en Chine se déroule du 18 au 21 janvier, soit quelques semaines avant le Nouvel An lunaire. La réduction de prix concernera les iPhone 13, 14 et 15, ainsi que leurs variantes Plus, Pro et Max. Quelle sera la remise ? Jusqu’à 500 yuans (64 euros). Il est certain que ce n’est pas la promo du siècle, mais Apple espère malgré tout que cela l’aidera à relancer ses ventes.

Il s’avère que des réductions de prix vont également être proposées sur d’autres produits, dont les Mac. Par exemple, il sera possible d’avoir 800 yuans (103 euros) de remise sur un MacBook Air avec un écran de 15 pouces. D’autres réductions moins importantes concerneront les iPad, AirPods et Apple Pencil.

Cette décision intervient alors qu’Apple tente de limiter la chute des ventes d’iPhone en Chine. Les analystes prévoient que le déclin à deux chiffres de l’année dernière s’accentuera jusqu’en 2024 en raison de l’intérêt marqué pour la dernière gamme de smartphones fabriqués par Huawei, le Mate 60.

Malgré les promotions, les efforts d’Apple pour contrer l’effondrement de ses ventes risquent d’être entravés par la décision prise l’année dernière par la Chine d’interdire l’accès des iPhone aux bureaux de plusieurs agences gouvernementales et entreprises d’État.