Après quelques mois de silence à ce sujet et un démenti explicite des autorités de régulation chinoises en septembre, de nouvelles informations circulent selon lesquelles l’interdiction de l’iPhone par la Chine est de nouveau en vigueur, au point de s’étendre.

Interdiction étendue pour l’iPhone en Chine ?

Selon Bloomberg, de plus en plus d’agences chinoises et d’entreprises soutenues par le gouvernement ont ordonné à leur personnel de ne plus apporter d’iPhone et d’autres appareils étrangers au travail, prolongeant ainsi un mandat précédent.

Les entreprises publiques et les services gouvernementaux d’au moins huit provinces auraient demandé à leurs employés de commencer à avoir des appareils de fabricants chinois. Il s’agit d’une avancée par rapport au mois de septembre, lorsqu’il a été rapporté qu’un petit nombre d’agences avaient commencé à demander à leur personnel de laisser les appareils étrangers à la maison.

La saga, marquée par les contradictions des médias et du gouvernement chinois, a commencé juste avant le lancement de l’iPhone 15. Début septembre, des rumeurs d’une potentielle interdiction de vente en Chine ont circulé dans les principaux médias. Les premières discussions à ce sujet ont fait état d’une interdiction de l’iPhone non seulement dans les couloirs du gouvernement, mais aussi au niveau local. Ils sont allés jusqu’à affirmer que le plus grand opérateur chinois, China Mobile, ne distribuerait pas l’iPhone 15.

Ces rumeurs ne se sont pas vérifiées, puisque l’iPhone 15 a été mis en vente dans le pays. En outre, une déclaration des organismes de régulation chinois a démenti ces allégations le 13 septembre.