The Wall Street Journal nous informe aujourd’hui que la Chine a pris la décision d’interdire les appareils de marque Apple (et d’autres marques étrangères) dans ses agences gouvernementales. Les iPhone, iPad et Mac ne peuvent donc plus être utilisés dans le cadre du travail, ni même être apportés au bureau. Cette décision renforce l’éventail de mesures déjà prises par Pékin afin de réduire les menaces de cyberattaques (espionnage électronique, piratage de données, etc.).

Il est aussi fort probable que ces mesures soient avant tout destinées à favoriser les marques chinoises sur le territoire : ainsi, l’iPhone est jusqu’ici très utilisé par la classe moyenne aisée, dont font partie justement les employés des agences gouvernementales. Huawei ou bien encore Xiaomi seront sans doute les grands gagnants de nouveau train de mesures.

L’argument de la sécurité mis en avant par Pékin peut aussi faire sourire sachant que l’iPhone est de loin le mobile le mieux armé dans ce domaine, et de loin. Mais ce sont peut-être justement les verrous de sécurité de l’iPhone qui gênent un gouvernement chinois plutôt tenté par l’espionnage de masse, ainsi que le prouve le système de carte de citoyenneté à points qui repose sur la surveillance étroite de centaines de millions de personnes sur tout le territoire.