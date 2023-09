C’est une information à prendre avec de très grosses pincettes, d’autant que le premier intéressé (China Mobile donc) a démenti la rumeur : China Mobile ne commercialiserait pas la prochaine génération d’iPhone 15/15 Pro en Chine, dans la foulée de la décision des autorités chinoises d’interdire l’usage de l’iPhone (et de tout autre smartphone de marque étrangère) pour les agents des administrations gouvernementales (équivalent des services publics en France). China Mobile étant le principal opérateur chinois, on imagine sans mal les conséquences que cela pourrait avoir sur les ventes d’iPhone, d’autant que ce sont les opérateurs qui proposent généralement les opérations de promotion les plus intéressantes.

Face au bad buzz grandissant, China Mobile a précisé qu’elle n’avait aucunement l’intention d’arrêter les ventes d’iPhone, une clarification pas totalement rassurante en l’état. Après tout, si les dirigeants de China Mobile souhaitent sans aucun doute continuer à écouler des iPhone, l’opérateur fera au final ce que le Pékin lui demande. Ne pas avoir de projet d’arrêt des ventes n’est pas tout à fait la même chose que d’indiquer clairement que l’on vendra l’iPhone 15/15 Pro après le 12 septembre.