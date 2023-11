Les ventes d’iPhone ont été en recul à l’occasion du Singles Day qui se tient le 11 novembre. Cette fête des célibataires est célébrée chaque année en Chine et se veut aussi l’occasion d’avoir des promotions. Mais l’édition 2023 n’a pas été très positive pour Apple, contrairement aux années précédentes.

Une baisse pour les iPhone en Chine

Selon les données du cabinet Counterpoint Research, relayées par Reuters, les ventes d’iPhone en Chine pour le Single Day ont été en recul de 4% entre le 30 octobre et le 12 novembre par rapport à la même période en 2022. À l’inverse, les constructeurs chinois Huawei et Xiaomi ont bien progressé avec respectivement un gain de 66% et 28%. Les hausses enregistrées par Huawei et Xiaomi ont contribué à une augmentation de 5% en glissement annuel du nombre total de smartphones chinois vendus au cours de la période de promotion.

De son côté, JD.com, important commerçant en ligne chinois, n’a pas communiqué le nombre de ventes pour les produits Apple, ce qui change des années précédentes. Le groupe a toutefois annoncé que le volume des transactions de produits Apple a dépassé les 10 milliards de yuans (1,29 milliard d’euros) sur sa plateforme au cours de la période. Un porte-parole de Xiaomi assure pour sa part que les transactions pour les produits de sa marque ont représenté 22,4 milliards de yuans (2,89 milliards d’euros) sur la même période.

En plus de la concurrence des rivaux chinois, les analystes de Counterpoint ont attribué la faible performance d’Apple à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont limité la disponibilité de iPhone 15. « Apple s’améliore par rapport au mois dernier, mais il semble qu’il y ait encore des problèmes d’approvisionnement », a déclaré Ivan Lam, analyste principal pour la fabrication chez Counterpoint, ajoutant qu’il s’attend à ce que la situation se normalise bientôt.