Apple enchaîne les difficultés en Chine, avec les ventes d’iPhone qui ont reculé de 33% en février par rapport par rapport à la même période en 2023. Cela fait trois mois d’affilée que les ventes reculent, ce qui pousse les revendeurs à proposer des réductions sur les iPhone 15. Même Apple a baissé ses prix, c’est dire.

Apple en difficulté en Chine avec ses iPhone

L’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication montre que les marques étrangères ont expédié environ 2,4 millions de smartphones le mois dernier. Étant donné qu’Apple est le seul fournisseur étranger à détenir une part de marché significative, l’entreprise représente la grande majorité de ces livraisons.

Comme dit précédemment, Apple a enchaîné les chutes pour les ventes d’iPhone en Chine. En janvier, Apple a expédié 5,5 millions d’unités, soit 39% de moins que l’année dernière à la même période. En décembre, l’entreprise a subi une baisse de 30% en glissement annuel dans le pays. Sur l’année 2023 au complet, la baisse fut de 24%.

Comment expliquer une baisse ? Deux raisons. La première est que les Chinois se tournent de plus en plus vers des smartphones créés par des constructeurs locaux, avec un succès tout particulier pour Huawei. La marque a lancé ses Mate 60 quelques semaines avant la sortie des iPhone 15 et le succès est au rendez-vous.

L’autre raison semble être liée à la décision de la Chine d’interdire les iPhone dans les bureaux de plusieurs agences gouvernementales et entreprises d’État. Le pays compte un très grand nombre d’entreprises publiques dans les domaines de la production d’électricité, de la construction de ports maritimes, de l’exploitation minière, de la fabrication, de l’éducation et des marchés d’investissement.

Il sera intéressant de voir si ces ventes en baisse vont pousser Apple à faire quelque chose de particulier pour les iPhone 16. En l’état, les rumeurs suggèrent que ce sera une petite amélioration par rapport aux iPhone 15, notamment avec des écrans un peu plus grands sur les modèles Pro et la présence d’un nouveau bouton Capture.