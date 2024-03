Des maquettes d’iPhone 16 et 16 Pro ont fait leur apparition afin de montrer quelles sont les différences de design avec les iPhone 15. C’est notamment l’occasion de voir les changements pour les boutons.

Les rumeurs ont déjà annoncé que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max auront des écrans plus grands, là où les iPhone 16 et 16 Plus ne bougeraient pas. Justement, les images montrent la différence pour la taille des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, qui auraient respectivement des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces avec la génération actuelle. On peut voir que les nouveaux modèles sont un peu plus allongés et un peu plus larges.

Un autre changement concerne les iPhone 16 et 16 Plus qui auront les deux capteurs photo à l’arrière positionnés l’un au-dessus de l’autre, là où ceux de l’iPhone 14 sont en diagonale. Le micro se trouve à côté des capteurs, tandis que le flash est situé à l’extérieur du bloc photo.

Enfin, il y a le nouveau bouton Capture qui fait son apparition. Il sera situé en bas sur la tranche droite du smartphone. Cela devrait concerner tous les iPhone 16. Les rumeurs disent que le bouton Capture sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.