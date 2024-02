Apple a un peu de mal avec les ventes d’iPhone en Chine, celles-ci étant à la baisse. Mais les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’iOS 18 pourraient donner un coup de pouce selon Digitimes.

iOS 18 à la rescousse

En décembre 2023, Apple aurait enregistré une baisse de 13% de son chiffre d’affaires en Chine, après avoir été pendant des mois la première marque de smartphones dans le pays en matière de ventes. D’autres rapports ont fait état de baisses encore plus importantes, allant jusqu’à 40%, au cours des dernières semaines. Les consommateurs chinois estimeraient que la faible sélection de fonctions d’intelligence artificielle d’Apple est en contradiction avec son image de marque pionnière.

Étant donné qu’iOS 18 est annoncée comme étant une mise à jour importante au niveau de l’intelligence artificielle, il se pourrait que cela aide pour les ventes d’iPhone, surtout quand on sait que certaines fonctionnalités seraient réservées aux iPhone 16.

En Chine, plusieurs acteurs investissent dans l’IA, dont Huawei. Apple devra donc marquer le coup et proposer des fonctionnalités réellement intéressantes pour attirer les utilisateurs chinois.

Tim Cook, le patron d’Apple, a déjà annoncé que l’entreprise travaille sur l’IA générative. « Nous continuerons à investir dans ces technologies et dans d’autres qui façonneront l’avenir. Cela inclut l’intelligence artificielle, à laquelle nous continuons à consacrer énormément de temps et d’efforts, et nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine plus tard dans l’année », avait-il déclaré au début du mois. « Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA. Et sans entrer dans les détails et sans me mettre en avant, je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA », avait-il ajouté.