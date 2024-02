2024 va être l’année où Apple fera des annonces en lien avec l’intelligence artificielle, notamment l’IA générative. C’est Tim Cook qui a parlé de ce sujet lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe.

Tim Cook a déclaré à la suite de plusieurs questions sur le sujet :

Nous continuerons à investir dans ces technologies et dans d’autres qui façonneront l’avenir. Cela inclut l’intelligence artificielle, à laquelle nous continuons à consacrer énormément de temps et d’efforts, et nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine plus tard dans l’année.

Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA. Et sans entrer dans les détails et sans me mettre en avant, je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA.