Apple vient de partager les résultats financiers qui concernent le premier trimestre de son année fiscale 2024. Cela correspond au quatrième trimestre de 2023 dans notre calendrier. C’est une période importante pour les ventes, notamment parce qu’il y a Noël.

Les résultats financiers d’Apple

Le chiffre d’affaires d’Apple pour cette période a été de 119,58 milliards de dollars, contre 117,15 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 2,07%. Le bénéfice net s’établit à 33,92 milliards de dollars, contre 30 milliards de dollars auparavant. Cela représente une hausse de 13,07%. Il y a ensuite le bénéfice par action qui est de 2,18 dollars, contre 1,88 dollar il y a un an. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 117,91 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,10 dollars. Apple a donc fait mieux que leurs attentes.

Voici le détail :

iPhone : 69,70 milliards de dollars de revenus ( +5,96% ) par rapport à la même période il y a un an)

) par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,78 milliards de dollars ( +0,52% )

) iPad : 7,02 milliards de dollars de revenus ( -25,32% )

) Apple Watch et autres accessoires : 11,95 milliards de dollars ( -11,35% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 23,12 milliards de dollars ( +11,31% )

À la suite de la publication des résultats, l’action d’Apple en post-séance à la Bourse a été à 170,15 dollars, en hausse de 1,76%.

Réactions des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Apple annonce aujourd’hui une croissance de son chiffre d’affaires pour le trimestre de décembre, alimentée par les ventes d’iPhone, et un record historique de chiffre d’affaires dans les services. Nous sommes heureux d’annoncer que notre base installée d’appareils actifs a désormais dépassé les 2,2 milliards, atteignant un record historique pour l’ensemble des produits et des segments géographiques. Alors que les clients commenceront à découvrir l’incroyable Apple Vision Pro demain, nous sommes plus que jamais engagés dans la poursuite de l’innovation révolutionnaire – conformément à nos valeurs et au nom de nos clients.

Luca Maestri, directeur financier :