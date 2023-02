Apple vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de son année fiscale 2023. Cela correspond au quatrième trimestre de 2022 dans notre calendrier. Autant dire qu’il est important sachant qu’il y a Noël en plein milieu.

Résultats Apple T1 2023

Le chiffre d’affaires s’est établi à 117,15 milliards de dollars, contre 123,95 milliards de dollars à la même période il y a un an, soit une baisse de 5,49%. C’est la première fois que le fabricant voit ses revenus baisser d’un trimestre à l’autre depuis 2019. Vient ensuite le bénéfice net qui a été cette fois de 30 milliards de dollars, contre 34,63 milliards de dollars auparavant, soit une baisse de 13,37%. Le bénéfice par action ressort à 1,88 dollar, contre 2,10 dollars auparavant. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 121,19 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,94 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 65,775 milliards de dollars de revenus ( -8,17% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,735 milliards de dollars ( -28,72% )

) iPad : 9,396 milliards de dollars de revenus ( +24,64% )

) Apple Watch et autres accessoires : 13,482 milliards de dollars ( -8,29% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 20,766 milliards de dollars ( +6,41% )

Suite à la publication des résultats, l’action d’Apple en post-séance à la Bourse est en recul de 4% à 144,78 dollars. C’est la première fois depuis 2019 que la société publie des résultats trimestriels en recul.

Réactions des dirigeants

« Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d’avoir la meilleure gamme de produits et de services que nous ayons jamais eue, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons », a déclaré Tim Cook. « Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape majeure et nous sommes ravis d’annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d’appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante », ajoute le patron d’Apple.

« Nous avons établi un record historique de chiffre d’affaires de 20,8 milliards de dollars dans notre activité services, et malgré un environnement macroéconomique difficile et des contraintes d’approvisionnement importantes, nous avons augmenté le chiffre d’affaires total de l’entreprise à taux de change constant », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Nous avons généré 34 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et rendu plus de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, tout en continuant à investir dans nos plans de croissance à long terme ».