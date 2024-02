2024 va réellement être l’année où Apple va se lancer sur le marché de l’intelligence artificielle et plus particulièrement de l’IA générative. Faut-il être confiant ? À en croire Tim Cook, la réponse est oui.

Tim Cook, le patron d’Apple, assure que l’entreprise va « innover » cette année avec l’IA générative. Il a fait cette déclaration aujourd’hui à l’occasion du rendez-vous annuel avec les actionnaires de l’entreprise. Il n’a cependant rien dit d’autre, c’est donc surtout un message pour rassurer les actionnaires plus qu’autre chose.

Il y a plusieurs acteurs qui sont déjà présents sur le marché de l’IA générative, notamment OpenAI avec son chatbot ChatGPT. Il y a aussi Google avec Gemini (anciennement Bard) et Microsoft avec Copilot. Les marchés s’intéressent beaucoup à l’IA, au vu des fonctionnalités disponibles et du succès auprès du public. Autant dire que tout le monde attend de voir ce qu’Apple va proposer avec ses produits.

Justement, l’IA va être un élément majeur d’iOS 18 sur iPhone (et probablement macOS 15 sur Mac). La présentation d’iOS 18 se fera en juin à l’occasion de la WWDC 2024. Plusieurs fuites suggèrent notamment un gain notable au niveau de Siri.

Pour rappel, Tim Cook avait déjà évoqué le cas de l’IA chez Apple pour 2024. Il déclarait au début du mois :

Nous continuerons à investir dans ces technologies et dans d’autres qui façonneront l’avenir. Cela inclut l’intelligence artificielle, à laquelle nous continuons à consacrer énormément de temps et d’efforts, et nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine plus tard dans l’année.

Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA. Et sans entrer dans les détails et sans me mettre en avant, je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA.