L’intelligence artificielle générative devient de plus en plus importante avec ChatGPT et d’autres outils, et Apple va enfin s’y mettre en 2024 avec iOS 18 et d’autres éléments. Quelques détails sont dévoilés aujourd’hui par Mark Gurman de Bloomberg.

Des détails sur l’IA d’Apple en 2024

Apple veut ajouter des fonctionnalités telles que le résumé automatique et l’auto-complétion à ses applications principales et à ses logiciels de productivité tels que Pages et Keynote. Le groupe cherche également à intégrer l’IA dans des services tels qu’Apple Music, où il souhaite utiliser la technologie pour mieux automatiser la création de playlists. Aussi, Apple prévoit de remanier Siri en profondeur.

L’IA va également être disponible auprès des développeurs d’applications. Une nouvelle version de Xcode et d’autres outils de développement pourront utiliser de l’IA pour compléter facilement le code, ce qui donnera un sérieux coup de main aux développeurs.

Il y aura par ailleurs de l’IA au niveau d’AppleCare afin d’aider aussi bien les employés que les clients pour résoudre un problème avec les iPhone, Mac et les autres produits.

Mais il ne faudra pas s’emballer trop vite en ce qui concerne l’IA générative et Apple, puisque le lancement complet n’arriverait pas avant 2025. Il faut comprendre par là qu’il y aura certaines fonctionnalités disponibles dès cette année avec iOS 18 et les autres mises à jour, mais il faudra attendre l’année prochaine pour réellement découvrir une expérience complète.

C’est assez embêtant pour Apple, étant donné que ChatGPT, Google Bard, Amazon et d’autres sont déjà bien lancés sur le marché de l’IA. Même Samsung va réellement s’y mettre dans quelques jours avec ses Galaxy S24. Le constructeur coréen promet une « toute nouvelle ère avec l’IA ».