L’intelligence artificielle débarque chez les conseillers AppleCare qui testent actuellement Ask, un nouvel outil façon ChatGPT qui permet aux employés d’aider plus rapidement les clients.

De l’IA s’invite pour l’AppleCare

Selon MacRumors, certains employés AppleCare et non la totalité ont accès à Ask. L’outil vient générer des réponses aux questions techniques des clients. Les employés peuvent alors partager la réponse, que ce soit par téléphone ou par message.

Ask répond automatiquement à une requête en fournissant des informations pertinentes issues de la base de connaissances interne d’Apple, et les conseillers peuvent évaluer une réponse comme étant utile ou inutile. Ils peuvent poser jusqu’à cinq questions d’affilée par sujet. Apple a prévu de mettre cet outil à la disposition d’un plus grand nombre de conseillers à l’avenir, après avoir recueilli des commentaires.

Apple encourage les conseillers participants à utiliser Ask avant de recourir aux méthodes de recherche traditionnelles ou de consulter un supérieur pour obtenir des informations, et affirme que l’outil est utile pour résoudre des problèmes complexes ou peu familiers. L’IA étant liée à la base de connaissances interne d’Apple, l’entreprise s’assure que les réponses sont factuelles, traçables et utiles.

Cet usage de l’intelligence artificielle n’est pas vraiment anodin. Apple va réellement s’y mettre cette année, notamment sur iPhone avec iOS 18. Plusieurs nouveautés en rapport avec l’IA sont prévues, dont une meilleure version de Siri. De son côté, Tim Cook, le patron d’Apple, a confirmé que la société travaillait sur de l’IA générative et que les détails seraient partagés cette année.