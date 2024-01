Il faudrait s’attendre à de grosses nouveautés avec iOS 18 sur iPhone, à tel point qu’Apple la considère comme la plus grosse mise à jour jamais proposée, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Plusieurs nouveautés avec iOS 18

« On me rapporte que le nouveau système d’exploitation est considéré au sein de l’entreprise comme l’une des plus importantes mises à jour d’iOS — si ce n’est la plus importante — de l’histoire de l’entreprise », indique Gurman. Mais il faudra un peu attendre avant d’en savoir plus. En effet, le journaliste précise qu’il partagera bientôt des détails sur la mise à jour.

Quelques informations ont déjà filtré. Déjà, il y a une information officiellement dévoilée par Apple : le support du RCS sur iPhone. Le RCS est le successeur du SMS et propose une expérience plus ou moins similaire à iMessage avec les utilisateurs Android. Cela inclut les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore.

Apple a déjà dit que le support du RCS sur iPhone se fera à la fin de 2024. On peut donc se douter que ce sera avec iOS 18, étant donné que la version finale de la mise à jour arrivera en septembre.

D’autre part, les rumeurs insistent énormément sur la mise en place d’un Siri plus intelligent, aidé par de l’intelligence artificielle générative. Les utilisateurs devraient donc pouvoir faire des requêtes complexes et obtenir des réponses. Sans surprise, il faut s’attendre à une intégration avec plusieurs applications, dont Messages, Apple Music et autres.

Le grand public connaît déjà l’IA générative, notamment avec ChatGPT. À voir maintenant ce que proposera Apple et surtout si le nouveau Siri sera à la hauteur.