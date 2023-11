À la surprise générale, Apple annonce que le support du RCS (Rich Communication Services) sur iPhone se fera en 2024 avec une mise à jour d’iOS. Le RCS est le successeur du SMS et propose une expérience similaire à iMessage. C’est déjà disponible sur Android.

Le RCS sur iPhone en 2024

Dans un communiqué, Apple indique :

Dans le courant de l’année prochaine, nous ajouterons le support du profil universel RCS, le standard tel qu’il est actuellement publié par la GSM Association. Nous pensons que le profil universel RCS offrira une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS et MMS. Cela fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera d’être la meilleure et la plus sécurisée des messageries pour les utilisateurs d’Apple.

Le RCS propose les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. L’idée est que les utilisateurs Android et iOS puissent avoir cette expérience commune.

Cet ajout du RCS sur iPhone en 2024 est en tout cas une bonne nouvelle pour Google et Samsung. Les deux groupes (surtout Google) ont poussé pour qu’Apple propose le successeur du SMS. Google a même réalisé une campagne publicitaire.

Ainsi, l’envoi d’un message d’un iPhone vers un smartphone Android (ou l’inverse) se fera via RCS et non SMS. Cela devrait grandement améliorer la qualité générale. Ce n’est pas iMessage entre les deux systèmes d’exploitation, mais on s’y rapproche.

Apple devrait en toute logique garde le support du SMS en tant que roue de secours. Reste à savoir si les RCS et SMS seront tous les deux en vert, ou si les RCS auront une autre couleur.

Un lien avec avec l’Union européenne ?

On peut naturellement se demander pourquoi Apple décide soudainement d’adopter le RCS sur iPhone, alors que Tim Cook avait déjà fait comprendre que ce n’était pas prévu. « Achetez un iPhone à votre mère », avait déclaré Tim Cook. « Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus à ce stade », avait-il ajouté.

Il n’est pas impossible qu’Apple ait décidé finalement d’adopter le successeur du SMS pour satisfaire la Commission européenne, sachant que le Digital Markets Act (DMA) impose une interopérabilité des messageries. Apple cherche à ne pas ouvrir iMessage aux autres et espère certainement que le support du RCS suffira pour respecter la loi.