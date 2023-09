La Commission européenne est bien à l’heure, et vient donc comme prévu de livrer les noms des entreprises de la tech qui devront se soumettre aux nouvelles règles du DMA (Digital Market Act) en Europe. La liste des entreprises concernées n’étonnera personne : Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft ainsi que le chinois ByteDance devront se soumettre au DMA. Dans le détail toutefois, certains sont un peu plus gagnants que d’autres. C’est le cas d’Apple qui a réussi à faire en sorte que son application Messages qui propose essentiellement iMessage ne soit pas soumise aux règles d’interopérabilité prévues par le DMA ! WhatsApp et Messenger en revanche devront se plier au nouveau cadre européen.

Du côté des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn devront respecter le DMA, et il en va de même pour les navigateurs Google Chrome et Safari (cela fait tout bizarre de constater que Microsoft Edge n’est pas dans la liste), ainsi que les systèmes d’exploitation Android, iOS et Windows. Là encore, macOS fait bande à part… Google est le seul moteur de recherche qui devra se plier au DMA dans l’Union européenne, tout comme les services, Google Maps, Google Play, Google Shopping, l’Amazon Marketplace, l’App Store et le Meta Marketplace.