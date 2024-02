Apple peut souffler, sa messagerie iMessage n’est pas éligible au Digital Markets Act (DMA) en Europe. Cela signifie que la société ne sera pas obligée de proposer l’interopérabilité avec les autres services de discussion, comme WhatsApp.

Dans une décision dévoilée aujourd’hui, la Commission européenne indique :

Dans sa décision du 5 septembre 2023, la Commission a estimé que les demandes de réfutation présentées par Apple et Microsoft méritaient une analyse approfondie. Après une évaluation approfondie de tous les arguments, en tenant compte des contributions des parties prenantes concernées, et après avoir entendu le comité consultatif sur les marchés numériques, la Commission a estimé qu’iMessage, Bing, Edge et Microsoft Advertising ne pouvaient pas être considérés comme des services de contrôleurs d’accès.