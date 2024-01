Apple annonce un changement important : les navigateurs Internet comme Chrome et Firefox vont pouvoir utiliser leurs propres moteurs de rendu sur iOS, au lieu de WebKit. C’est en place avec iOS 17.4 et concerne uniquement les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne.

Les moteurs de rendus tiers arrivent sur iOS

Depuis le départ, Chrome, Firefox, Microsoft Edge et les autres navigateurs sur iOS se reposent sur WebKit, le moteur de rendu de Safari. De fait, ils n’ont pas beaucoup d’intérêt par rapport à Safari, sachant que les performances sont les mêmes (certes, il y a des avantages comme la synchronisation des favoris entre plusieurs appareils). Mais cela va changer.

Ainsi, Google va pouvoir proposer le « vrai » Chrome sur iOS, en s’appuyant sur Blink/Chromium. Pour Firefox, il sera possible d’utiliser le moteur Gecko de Mozilla. Là encore, ce sera un moyen pour Mozilla de proposer le « vrai » Firefox sur iPhone et iPad, ce qu’Apple n’autorisait pas jusqu’à présent.

D’autre part, Apple annonce que les utilisateurs dans l’Union européenne qui installent iOS 17.4 verront apparaître, à l’ouverture de Safari, un écran qui leur permettra de choisir un nouveau navigateur par défaut. Apple ne se contente pas de proposer les navigateurs classiques qui ont été proposés en option sur iOS par le passé, mais fournit une liste des navigateurs les plus téléchargés sur les appareils iOS. Parmi les options proposées figurent Firefox, Opera, Chrome, Brave et Microsoft Edge.

Ce changement va être apprécié puisque cela a aussi un impact sur l’ouverture de liens dans d’autres applications. En l’état, le fait d’appuyer sur un lien au sein d’une application vient ouvrir ledit lien dans Safari. Avec le nouveau système, l’ouverture se fera dans le navigateur défini par défaut.

Et comme nous l’indiquions plus tôt, iOS 17.4 est aussi la mise à jour qui ajoute le sideloading et les App Store tiers. Là encore, cela concerne uniquement les pays de l’Union européenne.