Samsung s’inspire de Google et veut lui aussi qu’Apple adopte le RCS sur iPhone. Le RCS est le successeur du SMS et propose diverses fonctionnalités qui sont similaires à celles d’iMessage et d’autres messageries (WhatsApp, Messenger, etc).

Dans sa courte publicité qui s’inspire de Roméo et Juliette, Samsung montre une personne qui discute avec une certaine Juliette. « Je déteste que ce soit comme ça… Peux-tu parler à tes parents ? », demande la personne. « J’ai essayé mais ils veulent nous séparer. Je ne comprends pas », répond Juliette.

« Qu’est-ce que le vert leur a fait ? Nous sommes aussi des bulles », rétorque la personne avec le smartphone Samsung. « Et tout le monde veut que nous soyons ensemble. Grr », conclut Juliette.

Il faut bien sûr ici comprendre que Juliette représente un iPhone et que « les parents » sont ni plus ni moins qu’Apple. Pour ce qui est de la mention du vert, c’est en référence aux bulles vertes qui représentent les personnes envoyant des SMS à un utilisateur d’iPhone. En comparaison, les bulles pour iMessage sont bleues.

Samsung veut ici qu’Apple remplace le SMS sur iPhone par le RCS. D’ailleurs, le constructeur utilise le hashtag #GetTheMessage dans la description de sa vidéo. C’est le même hashtag que Google utilise avec sa propre campagne.

Cela fait un moment maintenant que Google fait du forcing pour qu’Apple adopte le RCS sur iPhone. Ce successeur du SMS permettrait d’avoir un semblant d’iMessage entre iOS et Android. Mais Apple a déjà fait comprendre que son support n’était pas prévu.