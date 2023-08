Apple propose chaque année un défi Apple Watch qui a un lien avec les parcs nationaux aux États-Unis et l’édition 2023 se dévoile. Elle aura lieu le 26 août, soit la semaine prochaine.

Le défi est le suivant :

Et comme à chaque fois, les utilisateurs auront le droit à des trophées et autocollants animés. Voici les autocollants animés en question :

Premier autocollant animé

Deuxième autocollant animé

Troisième autocollant animé

Quatrième autocollant animé

Ce défi a pour but de célébrer le National Park Service, qui a été créé le 25 août 1916 aux États-Unis :

Venez participer à la célébration de notre anniversaire le 25 août ! Le National Park Service a été créé le 25 août 1916 pour « préserver intactes les ressources et valeurs naturelles et culturelles du réseau des parcs nationaux pour le plaisir, l‘éducation et l‘inspiration de la génération actuelle et des générations futures« . En plus de cent ans, nous avons développé plus de 400 parcs nationaux et de nombreux programmes qui touchent des communautés dans tout le pays et même dans le monde entier !