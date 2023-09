Google continue sa campagne « Get the Message » qui a pour vocation de pousser Apple à adopter le RCS, à savoir le successeur du SMS, sur iPhone. Il est aujourd’hui question de la (fausse) présentation d’un produit : iPager.

Voici comment Google présente le produit :

iPager est un appareil qui utilise une technologie de messagerie obsolète, comme celle qu’utilise Apple pour envoyer des SMS à Android. Il présente toutes les caractéristiques que vous connaissez déjà : absence de chiffrement, discussions de groupe interrompues, photos et vidéos pixelisées et la fameuse bulle verte.

iPager n’est pas réel, mais les problèmes qu’Apple cause en utilisant les SMS le sont. Améliorons l’envoi de SMS pour tous et aidons Apple à #GetTheMessage (recevoir le message) et à passer au RCS.